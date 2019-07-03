افتتاح عيادة طبية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 03 يوليو 2019, 07:17 مساء
مجمع العيادات المركزي في سرت. (الإنترنت)

افتتحت بمجمع عيادات سرت المركزي عيادة طبية خاصة لعلاج الأطفال المصابين بداء السكري برعاية وإشراف إدارة الخدمات الصحية في المدينة.

وقال مسؤول قطاع الصحة بسرت، الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح لـ«بوابة الوسط» إن القطاع وفر أجهزة لقياس نسبة السكري لدى الأطفال المصابين.

وأوضح عبدالفتاح أن قطاع الصحة يساهم فى توزيع الأجهزة على كل الأطفال المصابين بالسكري مجانا لتمكين الأسر من معرفة قياس السكري بالمنزل.

وأكد توزيع أكثر من 100 جهاز قياس نسبة السكري للأطفال بمختلف الأعمار المصابين بالسكري في سرت الذين يترددون على العيادة الجديدة بمجمع العيادات المركزي.

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