وزير الدفاع التونسي يدعو إلى توحيد الأمن والجيش في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 03 يوليو 2019, 02:39 مساء
وزير الدفاع الوطني التونسي، عبدالكريم الزبيدي، (الإنترنت: أرشيفية)

دعا وزير الدفاع التونسي، عبدالكريم الزبيدي، إلى توحيد قوات الأمن والجيش الليبي في صف واحد، باعتبارها الضامن لكل الاستحقاقات المنتظرة.

وأكد الزبيدي أن تونس تقف على نفس المسافة من الأطراف المتنازعة في ليبيا، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة، وفق بيان لوزارة الدفاع بشأن لقاء جمع الزبيدي مع رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال إينزو فيتشياريلي، اليوم الأربعاء.

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ومن جانبه، قال فيتشياريلي، إن بلاده «لها نفس الرؤى بخصوص الوضع في المنطقة، وخصوصًا ما يحدث في ليبيا»، منوهًا بأن الحوار ووقف إطلاق النار الفوري مطلوبان حتى يعود الأمن إلى ليبيا.

وتطرق الجانبان التونسي والإيطالي خلال المحادثات إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والتنمية المستدامة، بحسب البيان.

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