الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق فوري حول مرتكبي «هجوم تاجوراء»

دان الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قصف مركز إيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء الذي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، مطالبًا بفتح تحقيق في القضية.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان «ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة الموجهة للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق فوري حول مرتكبي هذا الهجوم المروع»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، المجتمع الدولي إلى «تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية»، معلنًا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 44 قتيلًا وأكثر من 135 مصابًا.

اقرأ أيضًا.. سلامة يدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة منفذي الهجوم على مركز إيواء تاجوراء

كان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، أعلن «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات».