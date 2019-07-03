الأرصاد: البحر مهيأ للاصطياف على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 01:25 مساء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن البحر مهيأ للاصطياف، اليوم الأربعاء، على طول الساحل، لكنه طالب أيضًا بأخذ الحيطة والحذر.

وأشارت نشرة الصيد الصادرة من المركز إلى أن ارتفاع الأمواج لن يتجاوز المتر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها لا تتجاوز الـ30 عقدة.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ، وارتفاع الموج أقل من متر، كما تتراوح درجة حرارة البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
- البحر مهيأ للاصطياف مع أخذ الحيطة والحذر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ، وارتفاع الموج أقل من متر، كما تتراوح درجة حرارة البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
- البحر مهيأ للاصطياف مع أخذ الحيطة والحذر.

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