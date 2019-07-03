مجلس الدولة يطالب بتحقيق أممي في «هجوم تاجوراء»

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، (الإنترنت: أرشيفية)

دان المجلس الأعلى للدولة، قصف مركز إيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء، اليوم الأربعاء، متهمًا الطيران التابع لقوات القيادة العامة بارتكاب الهجوم.

وطالب المجلس البعثة الأممية في ليبيا بإرسال فريق لتقصي الحقائق لمعاينة المركز، وإظهار الحقائق للعالم، حسب بيان نشره المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد المجلس تواصله مع دول ومنظمات مختلفة لتجريم الهجوم، «الذي يشكل اختبارًا لمساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة ومجابهة مرتكبي جرائم الحرب».

يذكر أن البعثة الأممية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 44 قتيلًا وأكثر من 135 مصابًا.