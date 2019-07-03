بعد «هجوم تاجوراء».. سفير بريطانيا يدعو لغلق مراكز إيواء المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 12:01 مساء
سفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن رينولدز، (الإنترنت: أرشيفية)

دعا سفير بريطانيا لدى ليبيا، مارتن رينولدز، إلى الإغلاق الفوري لمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وحذر رينولدز، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من أن الهجوم على مركز إيواء تاجوراء، الذي وقع اليوم الأربعاء، سيزيد من وتيرة التدمير في ليبيا، داعيًا كل الأطراف إلى وقف الاقتتال وبدء الحوار.

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وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى مقتل 44 شخصًا، وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة.

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