سلامة يدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة منفذي الهجوم على مركز إيواء تاجوراء

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، (الإنترنت: أرشيفية)

دان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، «القصف الجوي ضد مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء»، اليوم الأربعاء، داعيًا المجتمع الدولي إلى «تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية».

وأكد سلامة، في بيان، أن هذا القصف «يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب»، متابعًا: «إن عبثية هذه الحرب وصلت بهذه المقتلة الدموية الجائرة إلى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأساوية».

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ونوهت البعثة بأن الهجوم أسفر عن مقتل 44 شخصًا، وإصابة أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة، مطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين في ليبيا.