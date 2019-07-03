مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: لا يمكننا تحديد منفذ الهجوم على مركز إيواء تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 10:01 صباحا
آثار الدمار التي خلفها الهجوم على مركز إيواء تاجوراء، 3 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه لا يمكنها تأكيد الجهة المنفذة الهجوم الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء.

ودانت المفوضية، في بيان نقلته وكالة الأنباء «رويترز»، اليوم الأربعاء الهجوم على المركز، منوهة بأنه يستضيف 616 لاجئًا. ودعت إلى التحقيق في الهجوم، مؤكدة أهمية ألا يكون المدنيون هدفًا خلال الحروب والاشتباكات.

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يذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، صرح إلى «بوابة الوسط» بأن الهجوم نفذته «طائرة ليست ليبية»، فيما كشف مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ لمركز الطب الميداني، مالك مرسيط، أن «القصف أسفر عن سقوط 40 قتيلًا، وأكثر من 80 جريحًا».

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