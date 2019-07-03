«الليبية النرويجية للأسمدة» تعلن عودتها إلى العمل

مصنع مملوك للشركة الليبية النرويجية للأسمدة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن المدير التنفيذي المكلف للشركة الليبية النرويجية للأسمدة «لايفكو»، عوض الصابر، عودة العمل في وحداتها الإنتاجية متمثلة في مصانع الأمونيا واليوريا والمرافق الملحقة بها.

وأشار، في تصريح نشرته صفحة ميناءي البريقة والزويتينة النفطي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتولى تصدير منتجات الشركة، بحسب اتفاق معها، مشيرًا إلى تقييم الموقف بعد انقضاء الخمسة أشهر المقبلة.

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وفي 25 يناير الماضي، أوقفت «الوطنية للنفط» تزويد «لايفكو» بالغاز الطبيعي، إلى حين تسوية مسألة الديون غير المسدّدة، التي بلغت 210 ملايين دينار و15 مليون يورو مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80 مليون دولار للمؤسسة.