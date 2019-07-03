البعثة الأممية تبحث مع حكومة الوفاق أزمة المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 08:56 صباحا
اجتماع البعثة الأممية في ليبيا مع ممثلين عن حكومة الوفاق لبحث أزمة المياه، 2 يوليو 2019، (البعثة الأممية)

بحثت البعثة الأممية في ليبيا، مع ممثلين عن الهيئة العامة للموارد المائية ووزارتي التخطيط والمالية بحكومة الوفاق، ومنظمة اليونيسيف والبنك الدولي، وضع آلية عمل مناسبة للمضي قدمًا في معالجة أزمة المياه المتنامية في البلاد، وتوفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي.

ودعت نائبة رئيس البعثة، ستيفاني ويليامز، الليبيين إلى التوصل لحلول محلية بشأن أزمة المياه، مؤكدة استعداد البعثة لتقديم الدعم في هذا المجال.

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وتعاني مدن كثيرة من شح المياه نتيجة للمواجهات، إضافة إلى غياب أعمال الصيانة وأيضًا كثرة التعديات على المنشآت الخاصة بقطاع المياه.

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