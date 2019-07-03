«الرئاسي» يدين قصف مركز إيواء تاجوراء ويطالب بلجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 02:38 صباحا

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القصف الذي تعرض له مركز إيواء تاجوراء والذي أسفر عن سقوط عشرات المهاجرين بين قتلى وجرحى.

وذكر المجلس في بيان في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أنه «يدين بأشد العبارات الجريمة التي استهدف فيها الطيران التابع لقوات القيادة العامة مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء».

وطالب المجلس «البعثة الأممية لدى ليبيا إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف»، كما طالب «المجتمع الدولي من خلال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية باتخاذ موقفًا واضحًا من هذه الانتهاكات المستمرة ووقف العدوان».

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أدى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات»، حسب ما ذكر فرع الجهاز بتاجوراء عبر «فيسبوك».

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