جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: قصف جوي على مركز إيواء تاجوراء

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، عن «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أدى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات»، حسب ما ذكر فرع الجهاز عبر «فيسبوك».

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