إزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام في البريقة

مرور البريقة يقوم بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام

أعلن الناطق باسم مديرية أمن الهلال النفطي، رائد الصالحين المقريف، الثلاثاء، إزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام، والتي تسببت في عرقلة حركة السيرعلى الطريق خلال الأيام الماضية.

وقال المقريف لـ«بوابة الوسط»، إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قامت بتوفير آلية (كاشيك) لإعضاء قسم المرور والتراخيص البريقة الذي قاموا بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام، من بوابة الشام غرب أجدابيا وحتى منطقة الستين شرق بلدة البريقة المرسى.

وأوضح المقريف، أن مديرية أمن منفذ البريقة وقسم المرور والتراخيص بأجدابيا قامت بتسهيل حركة السير المرورية للمركبات المارة، مشيرًا إلى أن الرمال الزاحفة على الطريق تعترض سير المركبات وتهدد سلامة المسافرين، وتراكمت نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة المرافقة لتقلبات الطقس بين الحين والآخر، محذرًا المسافرين من خطر وقوع حوادث مرورية على الطريق مطالبًا إياهم بأخذ الحيطة والحذر.

يذكر أن عددًا كبيرًا من المسافرين يتعرضون لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، دون أي مبالاة من أصحابها لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة سائقي السيارات أثناء تنقلهم ما بين مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها، وتدهور الطرق الرئيسية وتهاون سائقي السيارات بأرواحهم نتيجة السرعة الزائدة.

مرور البريقة يقوم بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام

مرور البريقة يقوم بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام

مرور البريقة يقوم بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام

مرور البريقة يقوم بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام