إتــلاف 150 صندوقًا من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 08:24 مساء
اتلاف المشروبات الغازية المنتهيةو الصلاحية في أجدابيا. (الإنترنت)

أتلف جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، كميات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية تقدر بحوالي 150 صندوقًا، بحسب ما أعلنه رئيس وحدة التحقيق بالفرع النقيب علي الصبحي.

وقال الصبحي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن هذه الكمية سلمتها إحدى الشركات لجهاز الحرس البلدي من أجل إتلافها والتخلص منها بعد انتهاء صلاحيتها.

وأضاف الصبحي أن جهاز الحرس البلدي أعدم المشروبات الغازية في المكان المخصص بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأثنى النقيب علي الصبحي على الشركة التي سلمت هذه المواد، مطالبًا الشركات والمحال التجارية بضرورة الإبلاغ عن أي منتج غير صالح للاستهلاك للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في أجدابيا.

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