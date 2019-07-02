سناتور أميركي: مبيعات الأسلحة للإمارات قد تتوقف خشية وصولها إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 06:26 مساء
السناتور الديموقراطي روبرت منينديز . (أرشيفية: فرانس برس)

حذر سناتور ديمقراطي، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة يمكن أن توقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بعد تقرير أفاد بأن البلد الأخير سلم صواريخ أميركية للقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في ليبيا، وفق «فرانس برس».

وأضافت «فرانس برس» إن السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية، روبرت منينديز وجه رسالة إلى وزير الخارجة الأميركي مايك بومبيو، طالبه فيها «بإجراء تحقيق وتقديم توضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 يوليو» الجاري.

وقال منينديز في رسالته إلى بومبيو «أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعين عليكم قانوناً إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات». محذرًا من أن مبيعات الأسلحة ستشكل «انتهاكًا خطيرًا» للقانون الأميركي، و«بشكل شبه مؤكد» انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة إلى ليبيا.

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وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الجمعة الماضي أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا اكتشفت أربعة صواريخ «غافلين» في مدينة غريان التي كانت تسيطر عليها القوات التابعة للقيادة العامة، لافتة إلى أن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه قد تم بيعها إلى الإمارات في 2008.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية سابقًا أنها أخذت التقارير بشأن إساءة استخدام أسلحة أميركية على محمل الجد وتسعى للحصول على إجابات، بحسب «فرانس برس».

واعتبر منينديز في رسالته أن نقل الأسلحة إلى ليبيا «يثير القلق بشكل خاص» لأنه يأتي بعد التفاف إدارة الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس والمصادقة على صفقة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8,1 مليار دولار.

ويخشى أعضاء الكونغرس من استخدام الأسلحة في قتل مدنيين في اليمن، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة، كما تضررت المدارس والمستشفيات من الهجوم على اليمن الذي تقوده السعودية والإمارات.

ورأى وزير الخارجية مايك بومبيو أن مبيعات الأسلحة «هي حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن» وفق «فرانس برس».

وصوت أعضاء الكونغرس الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين الشهر الماضي على منع صفقة البيع إلا أنهم لم يمتلكوا ما يكفي من الأصوات للتغلب على اعتراض الرئيس دونالد ترامب.

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