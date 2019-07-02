حفتر يلتقي وفدًا من مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 05:08 مساء
المشير حفتر يتوسط وفد بلدية الشويرف. (مكتب إعلام القيادة العامة)

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في ضواحي بنغازي وفدًا من مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف.

وضمّ وفد بلدية الشويرف كلًا من عميد المجلس البلدي حسن علي القذافي، ورئيس مجلس الشورى بالبلدية علي حسين أبونجيم، وعضو المجلس البلدي سعد محمد بومخلب، ومدير مكتب التضامن بالبلدية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوفد أكد خلال اللقاء «دعم بلدية الشويرف التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وحربها على الإرهاب والحشد المليشياوي، منددين بما حدث من تصفية لجنود مصابين يتلقون العلاج في مستشفى غريان».

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