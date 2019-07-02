السوق الرسمية: صعود الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 05:03 مساء

تواصل العملة الأميركية ارتفاعها أمام العملة الليبية، اليوم الثلاثاء، إذ سجل متوسط سعر الدولار 1.3942 دينار ، مقابل 1.3921 دينار أمس الأحد. 

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني عند 1.7627 دينار اليوم، مقابل 1.7652 دينار أمس، وكذلك اليورو انخفض إلى 1.5745 دينار، مقابل 1.5775 دينار ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين زاد سعر الين الياباني إلى 1.29 دينار، مقابل 1.28 دينار، في المقابل شهد اليوان الصيني تراجعًا طفيفًا إلى 0.2033 دينار، مقابل 0.2034 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.3718 دينار اليوم ، مقابل 0.3712 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3796 دينار، مقابل 0.3785 دينار.

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