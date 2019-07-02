«البريقة للنفط»: خزانات دوارة الغاز بالزويتينة مطابقة للمواصفات القياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 01:48 مساء
خزانات دوارة الغاز بمنطقة الزويتينة، 2 يوليو 2019، (البريقة للنفط)

تابعت لجنة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أعمال مشروع دوارة الغاز بمنطقة الزويتينة، حيث قام أعضاؤها بالتفتيش الداخلي والخارجي لخزانات الدوارة عن طريق الفحص البصري، وباستخدام أجهزة قياس السمك بالموجات فوق الصوتية والكشف بالجزيئات المغناطيسية.

وأشارت صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى أن النتائج إيجابية وفق المواصفات القياسية.

ولفتت إلى تنفيذ القاعدة الخرسانية لدوارة الغاز تمهيدًا لتوريد منظومتها الجديدة، منوهة بالإعداد لإنشاء المبنى الإداري والبوابة الرئيسة للموقع مطلع الشهر المقبل.

أرض مشروع دوارة الغاز
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