السراج يبحث مع آمر المنطقة الغربية متطلبات العمليات العسكرية المقبلة

اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، 2 يوليو 2019، (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، القائد الأعلى للجيش، اليوم الثلاثاء مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

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وناقش الطرفان، الأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية، وراجعا عمليات التنسيق بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، وفق بيان على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك».