«تعليم الوفاق» تدعو طلاب الإعدادية النازحين إلى سرعة التسجيل في المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 10:19 صباحا
شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

وجه المركز الوطني للامتحانات في وزارة التعليم بحكومة الوفاق تنبيهًا إلى النازحين من طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة التسجيل في أقرب مدرسة، في موعد أقصاه الخميس المقبل، كما كلف مديري المدارس بسرعة إدخال هؤلاء الطلبة بمنظومة التسجيل.

ودعا المركز، في تعميم نشرته صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، طلبة التكميلي إلى الإسراع بالتسجيل أيضًا في أقرب مدرسة.

وكلف المركز مديري مكاتب الامتحانات في البلديات بمراجعة قوائم طلبة الشهادة الإعدادية بمدارس المراقبة المعلنة بالمنظومة، وسرعة إدخال فروق التسجيل بها، في موعد أقصاه الخميس المقبل.

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