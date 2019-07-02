مستشفى الأطفال في طرابلس يتسلم تجهيزات لحجرتي الطوارئ والأشعة والعيادات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 10:04 صباحا
تجهيزات جديدة في حجرة الطوارئ بمستشفى الأطفال في طرابلس، 1 يوليو 2019، (صحة الوفاق)

تسلّم مستشفى الأطفال بطرابلس تجهيزات كاملة لحجرتي الطوارئ والأشعة وعيادات الكشف العام، إضافة إلى تجهيزات خاصة بحجرتي الأطباء والانتظار.

وقال مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمود بن محمود، إن المعدات الجديدة اشتملت على 10 مناظير للعين والأذن، ومنظارين للحنجرة، وجهاز تخطيط للقلب ECG، وجهاز الصدمة الكهربائية DC-SHOCK، و6 شاشات معلقة مرفقة بقاعدة وملحقاتها لقياس الضغط بأحجام مختلفة.

وأشارت صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى استلام المستشفى خمسة أسرّة عالية خاصة بحجرة الطوارئ، وأربعة أسرّة خاصة بغرف الكشف، وسرير كشف حديثي ولادة متكاملاً، وجهازي شفط، وجهازي ضغط حائطيين ومضختي سوائل وست حاملات تغذية ولوحة ضوئية للصورX-RAY SCREEN، وعربتين لحجرة الطوارئ تحوي رفوفًا وصناديق مربعة لحفظ الأدوية، وعربة متحركة للإنعاش و AMBU BAG بأحجام مختلفة.

واشتملت التجهيزات أيضًا على خمسة دواليب مغلقة ودولابين زجاجيين وأربع طاولات مكتب و20 كرسيًا فرديًا وأربعة كراسي متحركة خاصة بغرف الكشف وكراسي انتظار وأرفف لحجرات الأشعة وصالون خاص بالأطباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تدل على تلف طرمبة المياه في سيارتك