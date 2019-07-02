المسماري: الغارات استهدفت آليات في العزيزية والسواني وتاجوراء

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن غارات سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة استهدف آليات في العزيزية والسواني وتاجوراء، مشيراً إلى أن «الغارات مكثفة استهدفت 30 هدف بطريقة مباشرة».

وقال اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي ليل الاثنين «حددنا أهدافًا سيتم قصفها ليلاً ونهاراً بمحيط طرابلس وغريان وككلة وعلى المواطنين الابتعاد عن تمركزات المليشيات والجماعات الإرهابية».

وأضاف: «هناك ضربات لمجموعات منفردة وصغيرة في عدة مواقع في صلاح الدين وعين زارة ومطار معيتيقة» ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومة من مصدر مستقل.

وحول ماحدث في غريان قال المسماري: «التحقيقات مستمرة وكشفت عن87 شخص بعضهم جاء من خارج غريان متورطين في إدخال المليشيات إلى غريان وخدعو قوات الأمن والجيش الليبي».

وأستغرب اللواء أحمد المسماري «من عدم إدانة البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجريمة تصفية جرحى الجيش اللليبي في غريان».

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كما أكد المسماري على أن الجيش الليبي لديه «خطة جاهزة للتنفيذ من أجل اقتحام غريان، وسيتم تكثيف القصف الجوي على مواقع المسلحين».

وبالنسبة للتصعيد مع تركيا أكد المسماري أن «تركيا أصبحت ملاذ أمن لكثير من الإرهابيين المطلوبين للجيش الليبي بينهم ليبيان وتونسي شاركو في اغتيال السفير الأميركي في بنغازي».

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وأشار المسماري إلى أن «الجيش الليبي يتمتع بعلاقات جيدة مع الشعب التركي، ولكن تصرفات الرئيس رجب طيب أردوغان هي سبب التوتر».