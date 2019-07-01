آمر منطقة طبرق يؤكد موافقة هيئة الاستثمار العسكري على صيانة طريق إمساعد

اجتماع اللواء هاشم بورقعة مع مندوبين عن هيئة الاستثمار العسكري وبلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد. (بوابة الوسط)

أكد آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة أن هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني وافقت على صيانة طريق طبرق إمساعد.

وقالت منطقة طبرق العسكرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللواء هاشم بورقعة عقد اليوم الإثنين اجتماعا حضره مندوب عن هيئة الاستثمار العسكري وممثلون عن بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد الذين أبدوا ارتياحهم لموافقة هيئة الاستثمار العسكري على صيانة طريق طبرق إمساعد في أسرع وقت ممكن.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق نقيب صفي الدين خطاب لـ«بوابة الوسط» إن موافقة هيئة الاستثمار العسكري على صيانة الطريق جاءت «استجابة للمذكرة المقدمة من عمداء بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد بخصوص الوضع السيء الذي تعاني منه طريق طبرق إمساعد حيث استجابت هيئة الاستثمار العسكري للمذكرة وأبدت استعدادها لعملية الصيانة وترميم الحفر والتحويلات والتحويرات وكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أرواح الناس وسلامتهم».

وشهد طريق طبرق إمساعد أول أمس السبت حادث سير بسبب تهالك الطريق وقع بين منقطتي كمبوت وبئر الأشهب تسبب في وفاة ثلاثة شباب حرقاً وإصابة آخر في حالة صحية حرجة ولا يزال بغرفة العناية الفائقة بمركز طبرق الطبي لتلقي العلاج.

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وأكد عميد المجلس البلدي، إمساعد صالح أمعوض لـ«بوابة الوسط» اليوم أن البلدية شرعت في استكمال صيانة وترميم الطريق الممتد من شرق إلى غرب منطقة قصر الجدي التي تبعد حوالي 120 كلم شرق مدينة طبرق.