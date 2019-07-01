بلدية إمساعد تشرع في استكمال صيانة وترميم طريق منطقة قصر الجدي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 01 يوليو 2019, 09:34 مساء
عملية رصف طريق قصر الجدي شرق طبرق. (الإنترنت)

أكد عميد المجلس البلدي، إمساعد صالح أمعوض، اليوم الإثنين، أن البلدية شرعت في استكمال صيانة وترميم الطريق الممتد من شرق إلى غرب منطقة قصر الجدي التي تبعد حوالي 120 كلم شرق مدينة طبرق.

وقال أمعوض في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشركة المنفذة للمشروع شرعت في استكمال المرحلة الثانية من الطريق بناء على تعليمات رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني ومتابعة رئيس هيئة المواصلات الكابتن محمد عبدالقادر ورئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس محمود التير.

وأضاف أمعوض أن بلدية إمساعد تسعى إلى معالجة التصدعات والحفر والشقوق بالطريق الواقع داخل نطاق البلدية ويمتد بطول 50 كلم من حدود بلدية بئر الأشهب إلى بلدية إمساعد.

ويحصد الطريق الدولي الممتد من طبرق إلى إمساعد بطول 155 كلم أرواح الكثيرين بشكل يومي نظرا لتهالكها وتصدعها جراء سير شاحنات النقل الثقيل عليها بشكل يومي دون إلتزامها بالوزن المحدد، حيث كان آخر حالة وفيات جرى تسجيلها على الطريق قبل يومين وراح ضحيتها ثلاثة شباب.

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