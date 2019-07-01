وفد برلماني ليبي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 08:51 مساء
وفد برلماني ليبي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بروسيا, 1 يوليو 2019

شارك وفد مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية موسكو، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري،بحسب بيان للمجلس اليوم.

وشهدت الجلسة حضوراً دولياً واسعاً، حيث حضر الجلسة الافتتاحية، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

وألقى «حومة»، كلمة مجلس النواب الليبي والتي استعرض من خلالها أعمال المجلس ودوره التشريعي في ليبيا وتطوير العمل البرلماني، كما تطرق لدور مجلس النواب ودعمه «لبناء مؤسسات الدولة في مقدمتها الجيش الوطني لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار».

وأكد «حومة» أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني والاستفادة من الدول المتقدمة في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية وتطوير أطر التعاون المشترك وتوطيد العلاقات المشتركة بين الدول المشاركة بالمنتدى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة