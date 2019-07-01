وزير النقل التونسي يزور طرابلس خلال النصف الثاني من الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 07:55 مساء
المهندس ميلاد معتوق خلال لقاء وزير النقل التونسي هشام أحمد بمقر الوزارة في تونس. (مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات الليبية)

قال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، إن وزير النقل التونسي هشام أحمد «وعد بزيارة ليبيا خلال النصف الثاني من هذا الشهر وسيكون على رأس وفد فني رفيع المستوى للاجتماع مع نظرائهم بوزارة المواصلات الليبية لوضع البرنامج اللازم لعودة الخطوط التونسية لتشغيل المطارات الليبية وكذلك تفعيل الخط البحري بين ميناءي (طرابلس - جرجيس) لنقل الركاب والبضائع».

وجاء وعد الوزير التونسي خلال استقباله اليوم الإثنين، بمقر وزارة النقل في العاصمة تونس المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق الذي بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين تونس وليبيا في مجال المواصلات.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» أن المهندس ميلاد معتوق أكد خلال اللقاء «على أهمية عودة عمل الخطوط الجوية التونسية من وإلى المطارات الليبية» وبحث معه «سبل تفعيل خط النقل البحري بين ليبيا وتونس، وذلك استناداً لزيارات وتوصيات الجهات المعنية بذلك، لما يمثله من أهمية وفائدة مشتركة للبلدين الشقيقين».

وأبدى المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق خلال اللقاء «عدة ملاحظات» لوزير النقل التونسي «أهمها تعرض عدد من حقائب الليبين المسافرين من تونس إلى ليبيا للتخريب والعبث بمحتوياتها»، منبهًا إلى أن «هذه ظاهرة من شأنها أن تُسئ للجانب التونسي الشقيق».

من جانبه عبر وزير النقل التونسي، هشام بن أحمد «عن رغبته الجادة في عودة شركة الخطوط الجوية التونسية للعمل عبر مطار العاصمة طرابلس لأن «هذا الخط تحديدًا يمثل فرصة هامة ومربحة للجانب التونسي»، لكنه أشار إلى «أن أحداث العنف الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة طرابلس قد مثلت عائقًا مرحليًا لتنفيذ هذه الرغبة».

وأشار الوزير التونسي إلى أن شركة الخطوط التونسية للنقل الجوي «تعاني من نقص في الطائرات الأمر الذي ولد معه نقصاً في الإيفاء بالعديد من الالتزامات»، لكنه أكد «أنه يعمل على تنفيذ الاتفاق المذكور في أقرب وقت»، ووجه «تعليماته بشكل فوري لمدير الشركة في التحضير لهذا الغرض.

وحول خط النقل البحري، قال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني إن وزير النقل التونسي «وعد بإعادة تفعيل خطوط الركاب والشحن مع ميناء جرجيس» والجانب الليبي. كما «كلّف المسؤولين في مطار قرطاج بضرورة مراقبة أمتعة المسافرين الليبيين والحيلولة دون تعرضُها للعبث والسرقة والتلف داخل المطار، والإبلاغ الفوري عن أي حالة من هذا القبيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة