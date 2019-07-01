ميلاد طاهر يبحث مع البعثة الأوروبية مشروع تعزيز القدرات المحلية

وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، خلال اجتماع التوجيهية لمشروع تعزيز القدرات المحلية, 1 يوليو 2019 (وزارة الحكم المحلي)

ترأس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، اليوم الإثنين، اجتماع التوجيهية لمشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، بحضور رئيس البعثة الأوروبية بليبيا آلن بوجيجي ونائبة المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة في نيويورك سارة بول والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جرادو نوتو وعدد من المتخصصين، وتم استعراض نتائج الأعمال التي أنجزت ضمن خطة المشروع وما أتخذ لتمديد فترة تنفيذ المشروع.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، شهد اللقاء بحث آليات معالجة المختنقات والصعاب التي تواجه التنفيذ وخاصة في المناطق النائية.

وأكد «بوجيجي» أهمية الحل السياسي والمضي قُدُماً في إتمام العملية الانتخابية للمجالس البلدية ودعمها كأساس لترسيخ مبدأ الديمقراطية وإعلاء صوت المواطن، وتمكينه من اتخاذ قراراته بما يخدم مصالحه واحتياجاته، كما أكد موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب الدائرة في ليبيا، «الاتحاد لا يزال يدعو إلي وقف إطلاق النار والعودة إلي العملية السياسية لحل الأزمة من أجل السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا».