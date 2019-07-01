السوق الرسمية: صعود الدولار واستقرار الإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 04:35 مساء

زادت العملة الأميركية أمام العملة الليبية، اليوم الإثنين فقد سجل متوسط سعر الدولار 1.3921 دينار ، مقابل 1.3903 دينار أمس الأحد. 

في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 1.7652 دينار اليوم، وشهد متوسط سعر صرف اليورو انخفاضًا إلى 1.5775 دينار، مقابل 1.5811 دينار ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

إقرأ أيضا: استقرار الدولار وتراجع الإسترليني بالسوق الموازية

بينما تراجع سعر صرف الين الياباني عند 1.28 دينار، مقابل 1.29 دينار، في المقابل شهد اليوان الصيني صعودًا إلى 0.2034 دينار، مقابل 0.2025 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.3712 دينارًا اليوم الإثنين، مقابل 0.3707 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.379 دينار، مقابل 0.3785 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة