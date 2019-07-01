السوق الرسمية: صعود الدولار واستقرار الإسترليني وتراجع اليورو

زادت العملة الأميركية أمام العملة الليبية، اليوم الإثنين فقد سجل متوسط سعر الدولار 1.3921 دينار ، مقابل 1.3903 دينار أمس الأحد.

في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 1.7652 دينار اليوم، وشهد متوسط سعر صرف اليورو انخفاضًا إلى 1.5775 دينار، مقابل 1.5811 دينار ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

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بينما تراجع سعر صرف الين الياباني عند 1.28 دينار، مقابل 1.29 دينار، في المقابل شهد اليوان الصيني صعودًا إلى 0.2034 دينار، مقابل 0.2025 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.3712 دينارًا اليوم الإثنين، مقابل 0.3707 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.379 دينار، مقابل 0.3785 دينار.