بلدية سرت: 355 عائلة نازحة من حرب العاصمة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 01 يوليو 2019, 03:45 مساء
مشهد لحشد من النازحين في طرابلس بسبب الاشتباكات المسلحة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت ارتفاع إجمالي أعداد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بضواحي طرابلس إلى أكثر من 355 عائلة نازحة.

وأشار الناطق الرسمي بالمجلس البلدي محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى تسجيل الأسر النازحة من طرابلس في سرت فى مكتب الشؤون الاجتماعية بسرت برعاية لجنة الأزمة بالبلدية.

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وحصلت هذه الأسر النازحة على مساعدات إنسانية غذائية وغير غذائية من البلدية، وتستعد بلدية سرت لمنحهم إعانات مالية لتخفيف الأعباء عليهم، حسب الناطق. ونوه الى استقبال المدارس للطلاب من أبناء العائلات النازحة بمرحلتي التعليم الأساسى والثانوي وجامعة سرت بنظام الاستضافة.

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