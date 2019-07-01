ديوان المحاسبة في البيضاء يوقف اعتمادًا بـ 78 مليون دولار لمشروع تركي

شعار ديوان المحاسبة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن ديوان المحاسبة في البيضاء، اليوم الإثنين، إيقاف الاعتماد المستندي الممنوح إلى شركة «تطوير تاجا» التركية، لتنفيذ مشروع ترفيعي.

وأوضح الديوان، في بيان، أن الاعتماد بـ 78 مليون دولار، وكان مقررًا تحويلها إلى البنك «العربي - التركي» في أسطنبول، وفق الصفحة الرسمية للديوان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبالأمس، طالب رئيس ديوان المحاسبة، الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة بعدم التعامل مع الشركات التركية، وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.