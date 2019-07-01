يوليو أعلى شهور السنة حرارة.. وفترة «العنصرة» تبدأ في منتصفه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 02:50 مساء
خريطة ليبيا موزعة عليها درجات الحرارة (المؤسسة الوطنية للموارد المائية)

يعد شهر يوليو الذي بدأ اليوم هو أعلى شهور السنة في ليبيا من حيث الحرارة، ويشهد ثاني أشهر الصيف فترة «العنصرة» التي تبدأ من منتصف يوليو وتستمر لثلاثة أيام، تصل خلالها الحرارة إلى الأربعينات، وهي أشد أيام الصيف حرارة، وتتميز بهدوء الجو والسماء الصافية تمامًا.

وفي يوم 24 يوليو الجاري يبلغ طول النهار أقصاه، ويكون بذلك أطول نهار في السنة. يذكر أن أقصر نهار في ليبيا يقع في 22 ديسمبر، أما استواء النهار والليل فيحدث في 27 سبتمبر.

وحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تستمر الأجواء الصيفية المعتدلة على أغلب مناطق البلاد مع استمرار تأثير كتلة هوائية معتدلة وتيارات شمالية تجعل البحر مضطربًا بأغلب السواحل خصوصًا الشرقية.

وتتكاثف اليوم الإثنين بعض السحب بمناطق الخليج، قد تصحبها خلايا رعدية تلامس ساحل سرت وبن جواد ورأس لانوف، كما قد تتكاثف السحب ببعض الدواخل الغربية واحتمال ظهور خلايا رعدية محدودة.

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