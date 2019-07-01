الطاهر يبحث مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 11 بلدية

لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، مع نائبة المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، سارة بول، 1 يوليو 2019، (وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، مع نائبة المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، سارة بول، المشاريع التي ينفذها البرنامج في 11 بلدية تتوزع في شرق وغرب وجنوب البلاد.

وتناول الاجتماع، أسس ومبادئ التنمية المستدامة في خطط وبرامج هذه المشاريع، وفق بيان على صفحة وزارة الحكم المحلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضًا: وزير الحكم المحلي يلتقي ممثل مدير البنك الدولي

وأكد الطرفان أهمية إبراز دور المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، و التركيز على تقديم الخدمات للمواطنين في الظروف الراهنة.