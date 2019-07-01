«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 12:34 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 30 عقدة، فيما لا تتجاوز سرعة الرياح على ساحل طرابلس الخمس 20 عقدة.

وأظهرت نشرة المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج وشحات ودرنة؛ لاضطراب البحر، وستكون جيدة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وتصل إلى 20 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.
- ارتفاع الموج يصل إلى متر ونصف، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ولا تتجاوز درجة الحرارة الـ25 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل الخليج.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، بينما تكون شمالية شرقية على ساحل بنغازي وشحات، وتتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة، فيما تصل إلى 30 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يصل إلى 2.50 متر، والبحر قليل الاضطراب، عدا على ساحل الخليج، فيما لا تتجاوز درجة الحرارة الـ26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاضطراب البحر على ساحل الخليج وشحات ودرنة.

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