«صحة الوفاق» تؤكد علاج جرحى «القيادة العامة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 11:56 صباحا
سيارات محترقة في شوارع غريان، 25 يونيو 2019، (الإنترنت)

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الأنباء المتداولة بشأن تصفية الجرحى التابعين لقوات القيادة العامة في مدينة غريان.

وأكدت لجنة الأزمات والطوارئ التابعة للوزارة أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى غريان التعليمي، تحت رعاية طبية، وذلك وفق بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ودعت اللجنة، المنظمات الطبية والإنسانية العاملة في ليبيا ووسائل الإعلام إلى زيارة المستشفى والاطلاع على أوضاع الجرحى، منوهة بأن الجثامين التي أرسلت عبر الهلال الأحمر إلى مدينة بنغازي كانت لمن قتلوا خلال المعارك.

وتداولت مواقع إلكترونية وصفحات بمواقع التواصل، مؤيدة للقيادة العامة، يوم الجمعة الماضي أنباءً عن تصفية مقاتلين تابعين للجيش، أسروا بعد دخول قوات حكومة الوفاق إلى غريان، الأربعاء الماضي.

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