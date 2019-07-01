مدير أمن المرج يشارك في حفل تأبين جنود سقطوا في معركة غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 02:26 صباحا
جانب من حفل التأبين (مديرية أمن المرج)

شارك مدير أمن المرج، العميد سالم محمد ماضي، في حفل تأبين جلال محمد بومنقار التابع لمديرية أمن المرج وأحد أفراد جهاز الدعم المركزي بالقيادة العامة للجيش وعدد من رفاقه الذين سقطوا إثر معركة غريان التي سيطرت عليها قوات الوفاق، الأربعاء الماضي.

وحضر التأبين كل من: مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوازرة الداخلية العميد بوعجيلة سالم، والعقيد حماد بورقيعة ومدير أمن جردس العبيد العميد طاهر بالحمد، وآمر جهاز الدعم المركزي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العقيد جعفر بومنقار، وآمر جهاز الدعم المركزي المرج المقدم أحمد فضيل، والرائد نجيب الحواز رئيس قسم الدوريات والتمركزات الأمنية المكلف.

كما حضر رئيس قسم العلاقات والاعلام الأمني النقيب فوزي خليفة، والنائب عن دائرة بلدية المرج بمجلس النواب منعم بوحسن وممثل القيادة العامة للقوات المسلحة للشؤون الاجتماعية الشيخ بالعيد الشيخي، وعدد من أعيان وحكماء بلديتي المرج وجردس العبيد وعدد من ضباط وضباط صف وافراد ومديرية أمن المرج جهاز الامن المركزي.

وفى ختام مراسم التأبين، قدم مدير أمن المرج بـ«درع الوفاء لعائلة جلال محمد بومنقار تقديرًا لما بذله فداءَ للوطن».

جانب من حفل التأبين (مديرية أمن المرج)
جانب من حفل التأبين (مديرية أمن المرج)
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