شحن ناقلات وقود إلى مراكز سبها الصحية لتشغيل المولدات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 07:05 مساء
شحن ناقلات وقود إلى مراكز سبها الصحية لتشغيل المولدات الكهربائية, 30 يونيو 2019 (بلدية سبها)

قامت إدارة الخدمات الصحية في سبها، بشحن عدد من الناقلات بوقود الديزل (النافتة) إلى المراكز الصحية التابعة لها، لتشغيل المولدات الكهربائية، وكذلك لاستخدامه في تعبئة الوقود داخل المرافق الصحية للمحافظة على سير العمل واستمراريته. 

قال مدير إدارة الخدمات الصحية سبها، عبد الجليل عبدالله خضري، في بيان اليوم، إنه نتيجة للانقطاع الدائم في التيار الكهربائي لساعات طويلة «عملنا منذ فترة على تزويد كافة المراكز الصحية التابعة لنا بالوقود».

ولفت إلى التنسيق الدائم مع إدارة مستودع سبها النفطي وتسديد الرسوم المالية من أجل الحصول على وقود الديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الموجودة في المراكز والوحدات الصحية لكي يتم تشغيلها في فترات انقطاع التيار الكهربائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات