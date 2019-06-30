معيتيق يجتمع بقيادات عسكرية وأمنية بسرت والمنطقة الوسطى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 30 يونيو 2019, 06:23 مساء
نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق (الإنترنت- أرشيفية).

عقد النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا مع القيادات العسكرية والأمنية بمدينة سرت خلال زيارته لها لساعات.

حضر اللقاء آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر قوة حماية سرت العميد الناعس عبد الله النعاس، ومدير الأمن الوطني سرت عميد الصديق بن سعود، وأمراء الأجهزة الأمنية والعسكرية بسرت والوسطى والقاطع الخامس التابع للمنطقة الوسطى العسكرية، وعدد من الضباط العسكريين.

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وحسب مصادر عسكرية بمنطقة سرت فإن الاجتماع الذى عقده معيتيق، خصص لتدارس الأوضاع الأمنية، خاصة بعد الاشتباكات الدائرة بمحيط طرابلس.

كما نوقش أيضا موضوع تفعيل المؤسسات العسكرية والأمنية بسرت، والتأكيد على ضرورة التحاق أكثر من عشرة آلاف عسكري بالوسطى بوحداتهم العسكرية، إضافة إلى تفعيل المؤسسة الأمنية بسرت.

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