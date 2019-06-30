وزير التعليم يتفقد سير أول امتحانات مركزية للمدارس الأجنبية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 05:36 مساء
وزير التعليم عثمان عبدالجليل، خلال زيارة لمدرسة الشهداء العالمية بطرابلس، 30 يونيو 2019, (وزارة التعليم)

تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم الأحد، عملية إجراء امتحانات الشهادات العامة للمدارس الأجنبية في ليبيا، خلال زيارته لمدرسة الشهداء العالمية بطرابلس.

ويتم حاليا إجراء امتحانات جميع المدارس الأجنبية بشكل موحد لأول مرة وتحت إشراف وزارة التعليم من مرحلة إعداد الأسئلة إلى إجراء الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة حتى إعلان النتائج، تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات ومركز ضمان الجودة وإدارة التعليم الخاص بالوزارة، وفق بيان الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة ستمكن «طلابنا المتحصلين على شهاداتهم من هذه المدارس بالالتحاق بالجامعات الليبية دون الحاجة لاعتماد مركز ضمان الجودة، أسوة بالطلبة المتخرجين من المدارس العامة».

وكان خريجو تلك المدارس محرومين في السابق من دخول الجامعات الليبية، إلا بعد عملية معقدة من إجراءات معادلة الشهادات من مركز ضمان الجودة، حسب البيان.

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