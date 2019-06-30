الحكومة الموقتة تخصص 234.54 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 05:26 مساء
مستلزمات طبية في مستشفى بنغازي للأطفال, (أرشيفية : الإنترنت)

وجهت الحكومة الموقتة، وزارة المالية التابعة لها، بتخصيص نحو 234.54 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي.

وأوضحت الحكومة الموقتة في بيان اليوم، أن المبلغ سوف يخصص لغرضين، أولهما: تغطية قيمة ترسية العطاء رقم 2 لسنة 2018، للجنة العطاءات الفرعية بجهاز الإمداد الطبي الخاص بتوفير الأدوية والاحتياجات الطبية، بمبلغ 184.54 مليون دينار.
ويتمثل الغرض الثاني في توجيه 50 مليون دينار لتغطية قيمة توريدات التكليف المباشر الخاص ببعض أصناف الأدوية والمستلزمات التخصصية، وفق البيان.

ولفتت الحكومة الموقتة إلى أن المبلغ سيجري تسييله المبلغ وفق جاهزية الدفع، وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019.

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