الجزائر تبدأ قريبا برنامجا لتدريب مديري السجون الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 30 يونيو 2019, 05:25 مساء
المشاركون في البرنامج التدريبي الأول الذي نفذته الجزائر لمديري السجون الليبية في فبراير 2018. (أرشيفية: جهاز الشرطة القضائية)

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب بدء تنفيذ برنامج تكويني يستهدف تدريب مديري المؤسسات العقابية (السجون) في ليبيا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة بتيبازة الجزائرية عبد الحق بلعماري، اليوم الأحد، في تصريحات له على هامش تخرج دفعات لضباط إعادة التربية «إن المدرسة تضمن في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي والدولي فترات تكوينية لفائدة عدد من الدول الشقيقة على غرار ليبيا».

وأشار بلعماري إلى خضوع ضباط إدارة السجون الليبية إلى برنامج تكوين العام الماضي على أن يتم توسيع التعاون قريبا لتكوين مديري المؤسسات العقابية لدولة ليبيا.

والعام الماضي قامت السلطات الجزائرية بتكوين أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن طريق مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.

وتكفل الضباط المتخرجون بتدريب أكثر من 12 ألفا من عناصر الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات