«محاسبة البيضاء» يحظر الاستيراد والتعامل مع الشركات التركية

رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب في مدينة البيضاء، عمر عبدربه البرعصي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

عمم رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب في مدينة البيضاء، عمر عبدربه البرعصي، اليوم الأحد، على الفروع التابعة للديوان قرارا دعا من خلاله إلى «عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية».

كما نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» على «وقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستنديه أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

وشدد البرعصي في تعميمه على أن هذا القرار «يسري أيضاًً على الاعتمادات بجميع أنواعها»، مطالبا «المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات (التي تتعامل مع تركيا) ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك».

كما طالب البرعصي مسؤولي الفروع التابعين للديوان «كل حسب اختصاصه التعميم وإلزام الشركات الخاصة والأفراد بعدم التعامل» مع أي شركات أو مؤسسات تركية، معتبرا «كل من خالف ذلك بمثابة خيانة للوطن ودماء أبناء ليبيا الشرفاء».

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ويأتي القرار على خلفية الاتهامات الموجهة من القيادة العامة للجيش الوطني ومجلس النواب والحكومة الموقتة في شرق البلاد للحكومة التركية «بدعم الإرهاب والمليشيات بالسلاح والآليات والمعدات والخبراء» العسكريين وكذلك «وضع الخطط الحربية والعسكرية في دعم وحماية الإرهاب» و«تدخلها في سيادة الدولة الليبية» والعمل «على حماية الجماعات الإخوانية».

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وأعلنت القيادة العامة أمس السبت، أنها «تعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة ردًا على هذا العدوان»، كما أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، إيقاف كافة الرحلات القاصدة اسطنبول، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (اسطنبول – بنغازي) للمواطنين المتواجدين هناك.