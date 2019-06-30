كاجمان يلتقي رئيس برامج الطوارئ بـ«يونسيف» لبحث ملف النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 03:30 مساء
جانب من لقاء كاجمان ومسؤولي يونيسيف (يونيسيف)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، رئيس برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مانويل فونتين، وممثل اليونيسيف الخاص في ليبيا عبد الرحمن غندور ووفد مرافق، حيث بحث الطرفان ملف النازحين.

وأوضحت منظمة يونسيف، عبر حسابها بـ«تويتر»، أن اللقاء ناقش خطط المنظمة الطويلة وقصيرة الأجل في ليبيا والدعم الإنساني المقدم إلى الأسر والأطفال النازحين.

وفي السياق، أكدت المنظمة على ظروف الأطفال في الملاجئ وحاجتهم إلى توفير بيئة أمنة ودعم جاد.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي معارك مستمرة إلى اليوم بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن حرب العاصمة أدت إلى تهجير أكثر من 100 ألف شخص، مشيرة إلى أن غياب أبسط متطلبات الحياة كان أحد الأسباب الرئيسة وراء النزوح إلى جانب أحداث العاصمة طرابلس.

جانب من لقاء كاجمان ومسؤولي يونيسيف (يونيسيف)
جانب من لقاء كاجمان ومسؤولي يونيسيف (يونيسيف)
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