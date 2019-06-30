ضبط تشكيل عصابي يزور أوراقًا رسمية للدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 02:47 مساء
التشكيل العصابي عقب ضبطه في المدينة القديمة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي في المدينة القديمة يمتهن تزوير أوراق رسمية للدولة الليبية.

وتمكن مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي من ضبط التشكيل العصابي بعد جمع الاستدلالات والتحري، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين كانوا يزورون شهادات صحية، وعقود زواج، ورخص قيادة، وبطاقات شخصية، وأحكام طلاق، وأذونات زواج من السفارات والمصرية والمغربية والفلسطينية. واتخدت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتم إحالتهم للنيابة العامة.

من الأحراز المضبوطة مع التشكيل العصابي في المدينة القديمة. (وزارة الداخلية)
من الأحراز المضبوطة مع التشكيل العصابي في المدينة القديمة. (وزارة الداخلية)
من الأحراز المضبوطة مع التشكيل العصابي في المدينة القديمة. (وزارة الداخلية)
من الأحراز المضبوطة مع التشكيل العصابي في المدينة القديمة. (وزارة الداخلية)
من الأحراز المضبوطة مع التشكيل العصابي في المدينة القديمة. (وزارة الداخلية)
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