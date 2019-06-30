وصول 1964 سيارة أوروبية وكورية إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 01:57 مساء
سيارات لدى وصولها إلى ميناء بنغازي. (إدارة الميناء)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي وصول 1964 سيارة أوروبية وكورية إلى رصيف الميناء. وأشار الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري في تصريحات، اليوم الأحد، إلى أن سفينة نقل السيارات «كوراجيوس أيس» -الوكيل الملاحي لشركة «حرمة» للتوكيلات الملاحية- قامت بتفريغ كامل حمولتها من السيارات بالميناء الرئيس، وعددها 1064 سيارة قادمة من دولة كوريا.

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ونوهت إلى «دخول سفينة نقل السيارات (قراند بورتقالو) الوكيل الملاحي لشركة «ميار» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 900 سيارة قادمة من أوروبا»، حسب الصفحة الرسمية لإدارة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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