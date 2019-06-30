اقتصاد الوفاق: لا استثناءات في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 01:51 مساء
المفوض بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي. (الإنترنت)

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق إنه لا توجد أية استثناءات أو أية آليات أخرى لاستيراد سلع واحتياجات المواطنين منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن الآلية المتبعة لتوفير السلع هي إتاحة فرصة أمام القطاع الخاص لتوريد كافة احتياجات المواطنين من خلال العرض والطلب في السوق، ووفقًا لسعر الصرف المحدد على بناء برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأعاد المنشور التذكير بقرار المجلس الرئاسي رقم (1300) لسنة 2018، والقرار رقم 1 لرئيس المجلس الرئاسي لسنة 2018م بشأن مبيعات النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا: «اقتصاد الوفاق»: السلع الأساسية تكفي لأكثر من 3 أشهر إضافية

وفي السادس عشر من يونيو الجاري دعت وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي إلى التخلص من جمود السياسة النقدية، بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار في توفير النقد الأجنبي للسلع المستوردة.

وفي سبتمبر الماضي من العام الماضي، أطلق المجلس الرئاسي برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات