مركز مكافحة الأمراض: دعم نفسي للنازحين من حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 01:40 مساء
طفل ليبي بصحبة أسرة نازحة جراء قصف منطقة سكنية في بلدة السواني جنوب غرب طرابلس 18 أبريل. (بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تقديم الدعم النفسي للنازحين في 15 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس، منذ اندلاع حرب العاصمة في الرابع من أبريل الماضي.

وأشار تقرير صادر عن المركز، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى أن فريق الدعم الصحي المشكل عن طريق لجنة أزمة وطوارئ صحة المجتمع عالجت كل الحالات المصابة بأمراض جلدية بعد زيارة الفريق لأكثر من 16 مركز إيواء داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

كانت نتيجة مسح صحي أجراه المركز أظهرت إصابة 300 حالة بحشرة الرأس (القمل) و20 حالة أخرى بمرض الجرب.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد رفع حالة الرصد والتقصي في كل المدن الليبية، وفي حدود اختصاصاته منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس.

وبشأن السيول التي اجتاحت مدينة غات هذا الشهر، نوه التقرير إلى أن «فريق الدعم الصحي والنفسي في غات عالج أكثر من 200 حالة مصابة بالإسهال تم التثبت من أنها إصابات عرضية».

ولفت المركز إلى أن فريق الدعم الصحي والنفسي في غات سلّم أقراصًا لمعالجة وتعقيم المياه، وأدوية أخرى خاصة بالمركز إلى مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات