السراج يطلب الإسراع بالمتطلبات المالية لـ«لجنة الطوارئ»

السراج ووزير المالية المفوض خلال اجتماع في العاصمة طرابلس الأحد. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ضرورة الإسراع بالإجراءات المالية الخاصة بالخدمات الأساسية للمواطنين ومتطلبات لجنة الطوارئ التي تشمل ملفي الجرحى والنازحين، والمرافق الخدمية العامة، إضافةً لاحتياجات البلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع وزير المالية المفوض فرج بومطاري صباح اليوم الأحد، حيث تناول الملف المالي والاقتصادي، وتأمين احتياجات المواطنين، وضمان صرف المرتبات في مواعيدها، وفق الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: السراج يستعرض مع لجنة الطوارئ الخطوات المتخذة لمعالجة الأزمات

وكان السراج ترأس اجتماع لجنة الطوارئ يوم الإثنين الماضي، وجرى «مراجعة ترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وتوفير احتياجات المرافق الصحية».



