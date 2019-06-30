البحر خفيف الموج والرياح شمالية شرقية من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 11:50 صباحا

حذرت نشرة الصيد البحري من هبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، تصل سرعة تلك الرياح إلى 25 عقدة.

وقالت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن الرياح تكون شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت
ـ السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل سرت مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة.
ـ الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة.
ـ البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح 0.75 – 2.00 متر.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24-25 درجة مئوية.
ـ الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس آخر الليل وفي الصباح الباكر، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
ـ الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بوجه عام، بينما تكون شمالية إلى شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة، وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
ـ البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 و3.25 متر.
ـ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة نظرًا لاضطراب البحر، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر ما بين 25- 26 درجة مئوية.

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