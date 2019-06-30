الأرصاد: أمطار على سرت وشبورة على الساحل من طرابلس حتى زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 11:09 صباحا

توقعت النشرة الجوية الصادرة، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على سرت، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس حتى زوارة.

وأظهرت نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب تتكاثر على رأس لانوف والبطنان مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وقالت إن الرياح شمالية شرقية تنشط أحيانًا على مناطق سبها والجفرة مثيرة للأتربة والرمال.

ما زال الطقس معتدلاً على مناطق الشمال والوسط مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.    

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على المنطقة الممتد من الخمس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على سرت واحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس حتى زوارة.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين 27 – 31 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 33 – 36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
الطقس: السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على رأس لانوف والبطنان مع أحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 27 – 32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 35 – 37 درجة مئوية على إجدابيا والدواخل.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس - الحمادة
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب  تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجفرة.
الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على مناطق سبها والجفرة مثيرة للأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 36 –41 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 40 – 43 درجة مئوية.

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