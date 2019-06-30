مجموعة مسلحة تقتحم محطة الكهرباء المزدوجة بالزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة الكهرباء المزدوجة في الزاوية، وأطلقت النار على محول الوحدة الغازية السادسة الليلة الماضية، مما أدى إلى حدوث أضرار بالمحول وخروج الوحدة السادسة عن الخدمة.

وأشارت، وفق منشور بصفحة الشركة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «فقد 130 ميغاوات، مشيرة إلى إطلاق «النار على محول 220 /30 ك ف الجامعة بمدينة الزاوية ووقوع اعتداءات على المحطة وبعض العاملين خلال الفترة الماضية».

وناشدت الشركة «كافة الجهات الاعتبارية والأمنية بالمدينة حماية مكونات الشبكة الكهربائية ومساعدة الشركة في تنفيذ برنامج عملية طرح الأحمال أسوة بالمناطق الأخرى».

وحذرت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء الماضي، من حدوث إظلام تام، حال استمرار الاعتداءات على محطات الشركة، والعاملين بها.